Жильцам ряда домов на улицах Добросельской и Суворова во Владимире отключили холодную воду.

Жильцам ряда домов на улицах Добросельской и Суворова во Владимире отключили холодную воду. Об этом во вторник, 9 января, сообщила администрации региональной столицы.Прекращение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ. Возобновить подачу воды должны в 16.00.«При необходимости будет организован подвоз питьевой воды. Телефон диспетчерской службы: 53-49-07», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.