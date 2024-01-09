Перед судом предстанет житель Гороховецкого района.

Перед судом предстанет житель Гороховецкого района. Мужчину обвиняют в убийстве собутыльника. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено летом прошлого года. Правоохранители выяснили, что ночью обвиняемый вместе с приятелем распивал алкоголь в гараже. Во время застолья разгорелся конфликт, завязалась драка. Фигурант схватил молоток и стукнул оппонента по ноге, а затем несколько раз ударил упавшего собутыльника по голове. После этого подозреваемый добавил жертве ещё 7 ударов топором. Потерпевший умер на месте.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Гороховецкого района передано в суд.