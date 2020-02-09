В Бельгии лидеру оппозиционной партии Новый фламандский альянс Барту де Вейверу неизвестные прислали по почте некий порошок. Вероятно, чтобы напугать.

В Бельгии лидеру оппозиционной партии "Новый фламандский альянс" Барту де Вейверу неизвестные прислали по почте некий порошок. Вероятно, чтобы напугать.Но политик высмеял отправителей, сообщает "Россия 24". У себя в Instagram опубликовал снимок, на котором улыбается и держит в руке кружку с порошком. И подпись: "Спасибо секретному Санте за муку, испеку сегодня блинчики".