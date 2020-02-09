Ольга Подчуфарова не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира по биатлону. Спортсменка не успела сменить спортивное гражданство.

Ольга Подчуфарова не сможет помочь сборной Словении на предстоящем чемпионате мира по биатлону. Спортсменка не успела сменить спортивное гражданство.Ольга Подчуфарова, входившая в сборную России, в 2019 году решила возобновить спортивную карьеру, но уже в составе словенской команды. Международный союз биатлонистов (IBU) дал добро на смену спортивного гражданства.Но словенская сторона не успела представить россиянке своевременное получение гражданства. Подчуфарова не сможет помочь выступить на чемпионате мира. "Из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что в ближайшее время это будет улажено", — заявил ТАСС председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.