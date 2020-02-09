Соревнования прошли в парке «Дружба».

Во Владимире больше 11 тысяч человек вышли старт «Лыжни России-2020».Традиционные зимние соревнования прошли в парке «Дружба» в субботу, 8 февраля. Они состоялись в 38-й раз. Участникам предложили дистанцию от одного до десяти километров. В стартовом городе любителей и профессионалов угощали кашей и горячим чаем.Лучше всех с дистанцией в 10 километров справилась Валерия Аксенова, среди мужчин - Александр Еремичев. На пяти километрах первое место среди девушек заняла София Портакало, среди юношей - Егор Лазарев.Среди детей 2010 года рождения и младше первыми пришли Елизавета Царькова и Максим Федотов. В заезде безграничных возможностей лучшими стали Екатерина Кацай и Александр Кузьминов.Самыми юными участниками заезда стали Есения Красильникова и Всеволод Новосадов. Самыми опытными- 81-летняя Антонина Сорокина и Виктор Бубнов.