Церковный календарь говорит о том, что 10 февраля отмечается православный праздник почитания богослова и поэта, преподобного Ефрема Сирина. В народной же памяти этот день носит название Ефрем – сверчковый заступник, а также считается днем рождения домового.
говорит о том, что 10 февраля отмечается православный праздник почитания богослова и поэта, преподобного Ефрема Сирина. В народной же памяти этот день носит название Ефрем – сверчковый заступник, а также считается днем рождения домового.
История святого
В православных церквях верующие 10 февраля вспоминают жившего
в IV веке
христианского подвижника Ефрема Сирина. Этот святой канонизирован в лике
преподобных. О жизни Учителя Церкви, молитвах и его наследии читайте
в материале на "Яндекс.Дзен".
Ефремов день: народные приметы
У 10 февраля в народном календаре сохранилось множество
названий. К имени почитаемого в этот день святого прибавляли такие эпитеты, как
сверчковый заступник, запечник и прибаутник, а также ветродуй.
С ветром была связана примета, по которой наши предки
пытались предсказать погоду летом. Считалось, что если погода ветреная, то лето будет дождливым.
Запреты на 10 февраля
Этот день народ пытался встретить и провести в чистоте не
только по отношению к своему жилищу, но и к душе. Так, в это время действовал
запрет на ругань.
Считалось, что нельзя не просто сквернословить, но и провоцировать
скандалы с другими людьми. Еще один запрет касался насекомых в домах людей – их
нельзя было убивать.
День рождения домового: необычные традиции
Обычай встречи дня рождения домового явно идет вразрез с православными
представлениями о том,. Тем не менее, в народной
памяти он сохранился именно в таком качестве.
Простой люд был уверен, что именно сегодня этот
противоречивый дух может показаться людям. К его приходу хозяйки тщательно готовились
– наводили порядок, а некоторые и оставляли на кухне кашу специально для домового.
Считалось, что если домовой останется недоволен качеством
уборки, то может начать проказничать – бить посуду, разбрасываться вещами, а то
и вовсе сбежать из такого дома. Несмотря на всю противоречивость своей фигуры, домовой
считался в народе защитником от обитающих снаружи злых сил, поэтому такой
поворот событий крестьян пугал, а не радовал.
Именины 10 февраля
Варфоломей,
Владимир,
Георгий,
Ефрем,
Игнатий,
Исаак,
Леонтий,
Ольга,
Палладий,
Плутодор,
Феодосий,
Федор,
Хариса.