Церковный календарь говорит о том, что 10 февраля отмечается православный праздник почитания богослова и поэта, преподобного Ефрема Сирина. В народной же памяти этот день носит название Ефрем – сверчковый заступник, а также считается днем рождения домового.

говорит о том, что 10 февраля отмечается православный праздник почитания богослова и поэта, преподобного Ефрема Сирина. В народной же памяти этот день носит название Ефрем – сверчковый заступник, а также считается днем рождения домового.История святогоВ православных церквях верующие 10 февраля вспоминают жившегов IV векехристианского подвижника Ефрема Сирина. Этот святой канонизирован в ликепреподобных. О жизни Учителя Церкви, молитвах и его наследии читайтев материале на "Яндекс.Дзен".Ефремов день: народные приметыУ 10 февраля в народном календаре сохранилось множествоназваний. К имени почитаемого в этот день святого прибавляли такие эпитеты, каксверчковый заступник, запечник и прибаутник, а также ветродуй.С ветром была связана примета, по которой наши предкипытались предсказать погоду летом. Считалось, что если погода ветреная, то лето будет дождливым.Запреты на 10 февраляЭтот день народ пытался встретить и провести в чистоте нетолько по отношению к своему жилищу, но и к душе. Так, в это время действовалзапрет на ругань.Считалось, что нельзя не просто сквернословить, но и провоцироватьскандалы с другими людьми. Еще один запрет касался насекомых в домах людей – ихнельзя было убивать.День рождения домового: необычные традицииОбычай встречи дня рождения домового явно идет вразрез с православнымипредставлениями о том,. Тем не менее, в народнойпамяти он сохранился именно в таком качестве.Простой люд был уверен, что именно сегодня этотпротиворечивый дух может показаться людям. К его приходу хозяйки тщательно готовились– наводили порядок, а некоторые и оставляли на кухне кашу специально для домового.Считалось, что если домовой останется недоволен качествомуборки, то может начать проказничать – бить посуду, разбрасываться вещами, а тои вовсе сбежать из такого дома. Несмотря на всю противоречивость своей фигуры, домовойсчитался в народе защитником от обитающих снаружи злых сил, поэтому такойповорот событий крестьян пугал, а не радовал.Именины 10 февраляВарфоломей,Владимир,Георгий,Ефрем,Игнатий,Исаак,Леонтий,Ольга,Палладий,Плутодор,Феодосий,Федор,Хариса.