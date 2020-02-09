В Испании футболисты Зенита и ЦСКА провели контрольный матч. Зенит одержал победу с результатом 3:2. Два гола на счету Артема Дзюбы.

В Испании футболисты "Зенита" и ЦСКА провели контрольный матч. "Зенит" одержал победу с результатом 3:2. Два гола на счету Артема Дзюбы.ЦСКА выиграл первый тайм с результатом 2:0. Отличились Кристиан Бистрович на 22 минуте и Федор Чалов на 33. Но после перерыва ситуация на поле изменилась. Артем Дзюба на 59 минуте отыграл один мяч, а через две минуты сравнял счет. На 64 минуте другой нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил третий мяч, ставший победным.В составе "Зенита" первый тайм отыграл бразильский полузащитник Малком. Ворота ЦСКА защищал резервный голкипер Илья Помазун.