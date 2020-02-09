Американский боец смешанного стиля Джон Джонс защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В Хьюстоне Джонс вышел победителем в бою с соотечественником Домиником Рейесом.

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. В Хьюстоне Джонс вышел победителем в бою с соотечественником Домиником Рейесом.По мнению многих авторитетных обозревателей Рейес смотрелся в октагоне предпочтительней. Однако судьи отдали предпочтение Джонсу 48:47, 48:47, 49:46, который в третий раз подряд защитил чемпионский титул.Кроме того, Джонс одержал 14 победу в титульном бою, что является высшим достижением в мире единоборств. Американец провел 26 боев, в которых одержал 25 побед.