Полузащитник сборной Англии и лондонского Тоттенхэм Хотспур Деле Алли оказался в центре скандала. 23-летнего футболиста обвинили в расизме из-за его видео, в которых он пытался пошутить про коронавирус. Шутку оценили не все.

Полузащитник сборной Англии и лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли оказался в центре скандала. 23-летнего футболиста обвинили в расизме из-за его выложенного в интернет видео, в которых он пытался пошутить про коронавирус. Шутку оценили не все.Алле опубликовал в своем личном Twitter-аккаунте ролик из лондонского аэропорта "Хитроу", на котором сначала показывается мужчина азиатской внешности, после чего камера фокусируется на антисептическом средстве, сообщает телеканал "Россия 24"."Вирусу надо быть быстрее, чтобы достать меня", — подписал видео английский футболист. Эти слова Алли возмутили его подписчиков и общественность. Увидев реакцию на свой юмор, вскоре англичанин удалил твит и принес свои извинения.