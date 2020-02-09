Пассажир снял на видео аварийную посадку пассажирского самолета, совершавшего рейс из Москвы в Усинск. На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Людям удалось благополучно покинуть лайнер, оказавшийся за пределами полосы.

Пассажир, находившийся на борту самолета Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, запечатлел на камеру своего смартфона момент неудачной посадки, произошедшей в воскресенье, 9 февраля, в Усинске.Судя по кадрам, сделанным в салоне воздушного судна, лайнер совершил жесткую посадку, сильно ударившись о взлетно-посадочную полосу.После этого Boeing выкатился с ВПП и остановился "на брюхе" с подломленными основными стойками шасси.На борту лайнера, вылетевшего из Внуково, находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они эвакуировались, в том числе – по надувным аварийным трапам.По факту произошедшего начата доследственная проверка, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.