Встреча прошла в социально-реабилитационном центре «Семья».

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» прошла встреча инспекторов по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Гороховецкому району с учащимися школ районного центра.Одной из тем, на которой остановились инспекторы Ирина Мосеева и Анастасия Ларичева, стала профилактика вандализма. Сотрудники полиции рассказали ребятам, что такое вандализм и какая ответственность наступает за совершение правонарушений данной направленности. Также сотрудники полиции побеседовали с ребятами о нормах поведения в общественных местах, мерах личной безопасности дома и в школе. Ребята задавали интересующие их вопросы и получали на них компетентные ответы.В завершение встречи дети обещали полицейским следовать установленным правилам, не совершать правонарушений и соблюдать общественный порядок.