Власти Ирана сообщили о самой масштабной в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны.

Власти Ирана сообщили о "самой масштабной" в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны. По словам замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи, хакеры-наемники в организованном порядке планировали нарушить работу Интернета.В настоящий момент иранские специалисты противодействуют "второй волне" деструктивных действий, пишет РИА Новости."Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом", — заявил Фатахи.В субботу хакерам удалось на час прекратить функционирование ряда интернет-операторов Ирана.