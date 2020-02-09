Руководство радикальной партии Шинн Фейн заявило, что добьется включения своих представителей в правительство страны, передает канал Россия 24.

Руководство радикальной партии "Шинн Фейн" заявило, что добьется включения своих представителей в правительство страны, передает канал "Россия 24".Согласно опросам, на досрочных выборах в парламент партия показала равные результаты с лидерами. Это грандиозный успех для радикалов, с которыми раньше другие политические силы отказывались сотрудничать. Теперь консерваторы из партии "Объединенная Ирландия"и крупнейшая оппозиционная сила — "Солдаты удачи" будут вынуждены рассмотреть предложения радикалов о создании коалиции. Делать они этого не хотят.Sinn Féin (мы сами – перевод с ирландского) в прошлом была связана с так называемой Ирландской республиканской армией, на счету которой сотни терактов по всей стране.Ранее сообщалось о предварительных итогах досрочных парламентских выборов в Ирландии. По данным экзитпола, три крупнейшие партии — консерваторы, либералы и национал-республиканцы — набрали примерно равное количество голосов.Такой расклад может привести к сложностям при формировании правящей коалиции, утверждают политологи. Всего в выборах участвовали 17 партий. Предварительные результаты обещают огласить в понедельник.