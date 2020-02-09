Российская и мировая экономики несут убытки из-за коронавируса, заявили в Счетной палате. Пока масштабы определить трудно, но если с эпидемией справятся быстро, негативные эффекты удастся снивелировать. В противном случае ущерб от приостановившихся товарных и транспортных потоков будет значительным.

Российская и мировая экономики несут убытки из-за коронавируса, заявили в Счетной палате. Пока масштабы определить трудно, но если с эпидемией справятся быстро, негативные эффекты удастся снивелировать. В противном случае ущерб от приостановившихся товарных и транспортных потоков будет значительным.Для экономики России эпидемия обернулась сокращением товарооборота с Китаем, в январе-ноябре его объемы достигли $100 миллионов, это 16,5% от всего внешнеторгового оборота России. При этом падает нефть, с 27 января Urals подешевела на 5%. На финансовых рынках возросла волатильность, это может привести к корректировке биржевых индексов, передает ТАСС.Одновременно с этим убытки показали отчеты компаний за начало 2020 года. В Amenity Analytics была создана система, отслеживающая влияние коронавируса на финансовые показатели. Об ущербе заявила 421 организация.Самый серьезные потери -у компании Yum China, которая управляет в Китае закусочными KFC, Pizza Hut и Taco Bell.Об ущербе заявили Louis Vuitton Moët Hennessy, Capri Holdings и Estee Lauder.5 февраля Adidas объявил о том, что закрывает некоторые магазины на территории Китая.Коронавирусом заболели уже 35 тысяч человек, его жертвами стали более 800.