Пассажирский самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, лайнер ударился хвостовой частью о ..

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.На борту самолета находились 94 человека, включая шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает .