Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной. Мать передала все имеющиеся видео специалистам компании Viv Studio, чтобы те смогли воссоздать образ девочки.

Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной. Мать передала все имеющиеся видео специалистам компании Viv Studio, чтобы те смогли воссоздать образ девочки.Трогательную встречу показали в документальном фильме "Встреча с тобой". Чан Чжи была в специальном шлеме и перчатках, чтобы иметь возможность прикоснуться к ребенку. Девочка подбежала с криком к матери, и тут Чан Чжи начала рыдать, приговаривая, что вспоминала дочку каждый день. Однако Найона велела маме больше не плакать.Уже после Чан Чжи нашла в себе силы рассказать, что Найона угасла за месяц – врачи диагностировали у нее простуду, а болезнь оказалась генетической. С тех пор мать не расстается с фотографией своей ненаглядной дочери и каждый день носит на могилу Найоны игрушки, сообщает Hankyung.