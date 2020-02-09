Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене. Об этом заявило российское посольство.

Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене. Об этом заявило российское посольство.В дипмиссии подчеркнули, что Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако напомнили, что Шпицберген не исконно норвежская территория.Архипелаг получен Осло на условиях договора от 1920 года, и его действие распространяется и на континентальный шельф.Однако Осло фактически лишает российские компании возможности участвовать в разработке нефтегазовых ресурсов на перспективных участках. Наш МИД уже предложил Норвегии провести консультации по этому вопросу.