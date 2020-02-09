Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил в воскресенье о намерении правительства республики обсудить с Россией корректировку суммы и срока выплаты кредита на сооружение Белорусской АЭС.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил в воскресенье о намерении правительства республики обсудить с Россией корректировку суммы и срока выплаты кредита на сооружение Белорусской АЭС. Как уточнил Крутой, это связано с задержкой строительства станции. Белоруссия хочет выплачивать кредит за большее время и с меньшими процентами. По словам Крутого, контракт России и Белоруссии должен соответствовать условиям контрактов "Росатома" и других стран.Говоря о цене на нефть, первый вице-премьер уточнил, что Белоруссия согласна покупать российское сырье по мировым ценам."Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — заявил Крутой.Заместитель председателя правительства Белоруссии отметил, президент Владимир Путин предложил помощь российского правительства в контактах Белоруссии и российских добывающих компаний.Белоруссия продолжит обсуждать цены и объемы поставок с российской нефтяной "большой пятеркой" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие, но не откажется от работы "абсолютно со всеми субъектами российского нефтяного рынка". Крутой анонсировал начало переговоров на следующей неделе.Также Дмитрий Крутой пообещал всем российским нефтяным компаниям, которые поставят нефть в Белоруссию, доступ к транзитной трубе "Транснефти".