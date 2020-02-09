Самый мощный за последние семь лет шторм обрушился на Великобританию. Стихия уже привела к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.

Самый мощный за последние семь лет шторм обрушился на Великобританию. Стихия уже привела к перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с ураганом Ciara ("произносится как "Кира" — гэльское имя шотландских горцев, данное этому шторму из-за того, что в Европе под него первыми попали Ирландия и Шотландии). Скорость ветра уже превышает 144 км/ч, есть опасность наводнений, передает BBC.Многие авиакомпании отменили свои рейсы, приостановлено паромное сообщение. Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение, выпустила предупреждение о том, что многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за деревьев, упавших на рельсы. Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England разместила в "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.В Лондоне закрыты все королевские парки, включая Гайд-парк. Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в графстве Норфолк, из-за погоды даже отказалась от посещения воскресной службы в церкви.Отложены конные скачки в Эксетере, Саутвелле и Панчстауне. Отменен матч Премьер-лиги между командами "Манчестер-сити" и "Уэст-Хэм". Однако команды "Шеффилд-Юнайтед" и "Борнмут" все же решились выйти на поле, невзирая на погоду.В понедельник на севере Англии возможны сильные снегопады, что может усугубить ситуацию.