Водитель такси воспользовался временным отсутствием клиента в машине и похитил его имущество...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества и денежных средств.В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он сообщил о пропаже двух сумок, ноутбука и денежных средств. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.Установлено, что заявитель, передвигаясь на такси, решил заехать в магазин, расположенный на Щербаковской улице. Он попросил водителя подождать и, оставив личные вещи, вышел из машины. Воспользовавшись временным отсутствием клиента, таксист с его имуществом скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего. У злоумышленника изъята часть похищенного имущества, денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73