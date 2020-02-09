Подозреваемая за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на учет в своей квартире, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Полицейские установили, что 35-летняя женщина за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на учет в своей квартире на улице Крылатские холмы, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по 3АО(499) 233-91-93