Россия всегда настроена конструктивно взаимодействовать с белорусскими партнерами, ведь Минск - один из крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Об этом рассказал в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 министр энергетики РФ Александр Новак.

Россия всегда настроена конструктивно взаимодействовать с белорусскими партнерами, ведь Минск — один из крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Об этом рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" министр энергетики РФ Александр Новак.Переговоры по поставкам нефти и газа прошли в Сочи 7 февраля с участием президентов России и Белоруссии. Большинство министров правительства России смогли присоединиться к ним лишь во второй половине дня: самолет с делегацией из-за плохой погоды сначала не мог вылететь из Москвы, потом приземлился в Минеральных Водах.Путин и Лукашенко провели встречу один на один, затем сыграли в хоккей. Тем временем члены российской делегации наконец-то добрались до Сочи — переговоры можно было продолжить в расширенном составе.Летели 8 часов — как до Нью-Йорка, но долетели хорошо, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Министр энергетики РФ Александр Новак на вопрос о том, договорятся ли, по его мнению, Москва и Минск, ответил: "Мы всегда настроены на то, чтобы конструктивно взаимодействовать с нашими белорусскими партнерами, это один из наших крупнейших покупателей энергоресурсов".По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ и замглавы президентской администрации, оставалось еще несколько несогласованных вопросов, для обсуждения которых были необходимы экспертные расчеты и экспертное мнение. Это, в частности, позиции по косвенному субсидированию белорусской стороны, косвенной помощи российской стороны, которая оказывается ежегодно в поставках нефти и газа."Конечно, президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров, поэтому сейчас продолжится разговор", — добавил Песков.Переговоры в расширенном составе с участием министров, которые смогли-таки долететь до Сочи, состоялись уже вечером. Будет ли что хорошего вспомнить об этой встрече? В зал понесли ужин и только через несколько часов последовали новости: Россия и Белоруссия договорились по ценам на газ на весь год. До этого были согласованы только январь и февраль.Цена по газу сохранится на уровне прошлого года, сообщил Александр Новак. При этом с ценами на нефть позиции явно все еще расходятся.По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, если делать то, о чем просит белорусская сторона, то Россия должна ввести госрегулирование в нефтяном секторе. Но в нашей стране рыночная экономика. Судя по всему, такие переговоры, как это бывало уже не раз, понадобятся вновь.