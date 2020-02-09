Китай благодарен России за поддержку в ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Об этом рассказал в сюжете программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 новый посол КНР в РФ.

Китай благодарен России за поддержку в ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Об этом рассказал в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" новый посол КНР в РФ.На церемонию вручения верительных грамот, прошедшую на днях в Кремле, новый посол Китая Чжан Ханьхуэй привез послание от председателя КНР Си Цзиньпина сразу на двух языках — китайском и русском. Гостям в России традиционно рады и надеются, что они хорошо узнают и поймут современную страну и ее жизнь.Китай в качестве посла назначает заместителя министра иностранных дел — это особый знак отношений.- У вас потрясающий русский язык — может быть, это не дипломатично, но из всех здесь у вас язык — самый лучший!"Нет, нет, я не говорю — я учусь", — дипломатично отвечает дипломатический посланник Китая.В ситуации с паникой из-за коронавируса, по мнению китайского посла, наиболее отчетливо проявилось, какая из стран и как относится к Китаю."Россия — конечно, это наши настоящие друзья. Те, кто хочет обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", — говорит посол КНР."Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", — говорит Владимир Путин.Потом — еще и за бокалом шампанского — посол Китая передал ответ Си Цзиньпина Путину по поводу недавней телеграммы о поддержке.- Он очень благодарен!