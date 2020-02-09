В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Джерси Дэвилз на домашнем льду в Ньюарке обыграл команду Лос-Анджелес Кингз, забросив в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" на домашнем льду в Ньюарке обыграл команду "Лос-Анджелес Кингз", забросив в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.У победителей встречи голами отметились россиянин Никита Гусев и американцы Блейк Колуман и Кайл Палмьери, забившие на 26-й, 28-й и 31-й минутах соответственно.Для Гусева эта шайба стала десятой в сезоне. Теперь на счету 27-летнего уроженца Москвы 32 (10+22) очка в 52-х играх лиги."Нью-Джерси" одержал вторую победу кряду и с 50 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на 15-й строчке на Западе, имея в активе 43 очка.