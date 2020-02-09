На борту авиалайнера, совершившего жесткую посадку в Коми, находились 94 человека. Как сообщает ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал. Один из очевидцев запечатлел момент эвакуации пассажиров из самолета, лежащего на брюхе.

Очевидцы запечатлели момент эвакуации пассажиров, вынужденных экстренно покинуть борта авиалайнера компании ЮТэйр, совершившего жесткую посадку в Усинске.Напомним, что ЧП произошло в воскресенье, 9 февраля. Самолет, совершавший рейс из Москвы, после посадки в пункте назначения оказался за пределами полосы.Судя по кадрам, воздушное судно находится "на брюхе " с подломленными основными стойками шасси.На борту самолета находились 94 человека. ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.