Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил междугородний пассажирский автобус, следовавший из Анжеро-Судженска в Кемерово. В результате инцидента погиб предполагаемый виновник ДТП, еще десять человек оказались в больнице.

Пассажирский автобус, в салоне которого находился 51 человек, и грузовик столкнулись в воскресенье, 9 февраля в Кемеровской области. ЧП произошло на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово, об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД РФ.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус, следовавший в Кемерово.В результате инцидента на месте аварии погиб водитель фуры, десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ГИБДД.На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.