Фургон на полном ходу снес пешехода, пересекавшего дорогу по зебре. Момент аварии в Ленинградской области, закончившейся госпитализацией пострадавшего, попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 7 февраля, в городе Кириши Ленинградской области.Судя по записи, пешеход попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина вышел на дорогу, однако водитель фургона по какой-то причине не заметил человека и сбил его.От удара пострадавший отлетел в сторону. Как сообщают местные СМИ, он получил травмы и был госпитализирован.