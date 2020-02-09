Установлено, что ранее подозреваемые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение...

Сотрудники полиции в Зеленограде задержали двоих подозреваемых в продаже алкоголя подросткам.В результате проверочных мероприятий полицейскими была задержана 42-летняя сотрудница магазина, расположенного на Привокзальной площади Зеленограда, которая, находясь на рабочем месте, продала 17-летнему молодому человеку алкогольный напиток.Аналогичный инцидент произошел в 3 микрорайоне Зеленограда. Установлено, что в одном из магазинов продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку. Полицейскими 52-летняя жительница Московской области была задержана.Установлено, что ранее подозреваемые уже привлекались к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Крюково г. Москвы и ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31