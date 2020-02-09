Пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Усинске. Судя по кадрам с места ЧП, у воздушного судна подломились основные стойки шасси. Люди эвакуировались по надувным аварийным трапам.

В воскресенье, 9 февраля, в Усинске произошел инцидент с участием самолета Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, выполнявшего рейс из Москвы.По предварительным данным, после приземления в пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы.Судя по кадрам с места ЧП, у самолета подломились стойки шасси. Эвакуация пассажиров проводилась при помощи надувных аварийных трапов.Как сообщают местные СМИ, в результате произошедшего никто не пострадал.