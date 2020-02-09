В тайском городе Корат полиция ликвидировала военнослужащего, который устроил стрельбу сначала на улицах, а затем и в крупном торговом центре. Долгое время мужчина укрывался в подвале, силовики несколько раз пытались его нейтрализовать.

В тайском городе Корат полиция ликвидировала военнослужащего, который устроил стрельбу сначала на улицах, а затем и в крупном торговом центре. Долгое время мужчина укрывался в подвале, силовики несколько раз пытались его нейтрализовать."Мы положили конец преступному деянию. В настоящий момент мы собираем доказательства и свидетельские показания, чтобы начать расследование и отдать справедливость всем сторонам", — заявил полицейский Пунсап Прасерцак.В субботу 32-летний капрал застрелил своего командира и двух человек в военном лагере. Затем открыл огонь по мирным жителям в торговом центре. В ночь на воскресенье силовики попытались уговорить нападавшего сдаться, однако это его еще больше разозлило и он открыл беспорядочный огонь. В результате непродолжительной перестрелки один страж порядка погиб и двое получили ранения.В арсенале нападавшего было шесть единиц огнестрельного оружия, как минимум 700 патронов и две гранаты. По некоторым данным, военнослужащий являлся инструктором по стрельбе и прошел подготовку по программе сил специального назначения.По последним данным, озвученным премьер-министром Тайланда, погибли 27 человек (включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника), пострадали более 50. Премьер-министр отметил, что мотивом преступника был конфликт на бытовой почве — из-за продажи дома, сообщает ТАСС.