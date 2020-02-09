На Пиренейском полуострове в рамках 23 тура чемпионата Испании по футболу мадридский Реал смог увеличить свой отрыв от преследующей его Барселоны. Это произошло после того, как сливочные на выезде разгромили Осасуну.

На Пиренейском полуострове в рамках 23 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" смог увеличить свой отрыв от преследующей его "Барселоны". Это произошло после того, как "сливочные" на выезде разгромили "Осасуну".Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота памплонцев четыре мяча при одном пропущенном. Голами в составе "Реала" отметились Иско, Серхио Рамос, Лукас Васкес и Лука Йович. У "Осасуны" единсвтенный гол на счету Унаи Гарсии. Итог – 4:1 в пользу мадридского клуба.Благодаря этому "Реал" набрал 52 очка и упрочил свои позиции относительно идущей второй "Барселоны". Теперь отрыв мадридцев от каталонцев составляет шесть очков. Однако "Барса" имеет матч в запасе.