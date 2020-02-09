Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Турнира пяти наций, который проходил в Уфе. В решающем матче российские хоккеисты не оставили шансов своим американским сверстникам, забросив их ворота четыре безответные шайбы.

Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Турнира пяти наций, который проходил в Уфе. В решающем матче российские хоккеисты не оставили шансов своим американским сверстникам, забросив их ворота четыре безответные шайбы.Победу сборной России принесли точные броски Данилы Юрова, Федора Свечкова, Ивана Мирошниченко и Всеволода Гайдамака. По итогам всего турнира голкипер российской команды Валерий Бринкман был признан лучшим игроком.✨ Бережно выбрали лучшие моменты матча против американцев, победа в котором принесла нашим юниорам U17 первое место на Турнире пяти наций⠀#снамироссия pic.twitter.com/Y64rKNmjuZ— Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2020Турнир проходил для игроков не старше 17 лет. Сборная России обыграла на соревновании всех своих соперников, пройдя турнирную дистанцию без поражений. До матча с США поочередно были одержаны победы над Швецией (2:1), Финляндией (5:2) и Чехией (4:3).