На Украине на финишную прямую вышло обсуждение скандального закона о рынке земли. За возможность продажи сельхозземель выступает президент Владимир Зеленский и его парламентская фракция Слуга народа. Батькивщина Юлии Тимошенко - против.

На Украине на финишную прямую вышло обсуждение скандального закона о рынке земли. За возможность продажи сельхозземель выступает президент Владимир Зеленский и его парламентская фракция "Слуга народа". "Батькивщина" Юлии Тимошенко — против.Обсуждение законопроекта в Верховной Раде то и дело переходит в мордобой. Как видим, ничего не изменилось. Новый парламент, избранный полгода назад, бережно хранит традиции прежних созывов. Если учесть, что поправок к заключительному чтению накопилось аж 4 тысячи, принятие закона о земле может затянуться надолго. А ведь это — одно из ключевых требований МВФ к Украине, иначе новые кредиты Незалежной просто не светят. Чем еще живет и кипит Украина?30 миллионов гектаров чернозема — Украина может похвастать самой большой площадью ценных плодородных земель в мире. И, конечно, со всех сторон к этой земле тянутся жадные руки — по крайней мере, так считают в Раде. Вот и пытаются лавировать между выгодополучателями, кто за закон, и остальными, кто против.Мораторий на продажу сельхозугодий действовал 18 лет. Нынешний земельный закон ее разрешит. И, судя по акциям протеста перед Радой, грозит обернуться земельными войнами."Я сюда пришел, чтобы не допустить распродажи, разбазаривания земли. Я не хочу, чтобы иностранцы скупали за бесценок украинскую землю и оставили украинцев ни с чем", — говорит один из украинцев.На улице — митинг, усиленные наряды полиции и нацгвардии. В Раде — драки, непечатные выражения, сломанный микрофон спикера разбитой в кровь рукой Тимошенко. Она заявила, что Зеленский сдает будущее многих поколений украинцев в угоду крупным сельхозкорпорациям, в том числе иностранным. Хоть в законе и прописано, что землю может купить только украинец или украинская компания, многие это считают блефом: иностранные собственники смогут и будут скупать землю через местные компании и подставных лиц."Этот закон создан под тотальную спекуляцию украинской землей и для того, чтобы забрать у Украины нашу землю", — уверена Тимошенко.Рада принимала-принимала закон о земле, да так и не одобрила. За два дня парламент рассмотрел только 216 поправок из четырех тысяч. Принятие закона может затянуться на несколько недель, что политологи тут же окрестили "провалом дедлайна Зеленского".Земельную реформу так громко обсуждали в обществе, что еще одно важное решение Рады оставили за кадром. На Украине готов новый закон о среднем образовании, и места для русского языка в нем практически не нашлось. Русская речь звучит на улицах, на русском языке говорят дома и даже в кулуарах Рады. Но в соответствии с новым законом здесь его будут называть "языком меньшинства".Меньшинство в недоумении. На русском языке говорит треть украинцев. И новшество отбирает право получать среднее образование на родном языке. Предполагается, что на русском обучать будут только в детских садах и начальных классах, а потом оставят несколько уроков в неделю. Закон об образовании с явным намеком на русофобию блокировали оппозиционеры, но отменить не смогли."Вы нарушили целый ряд норм Конституции Украины, которые декларируют недопустимость языковой дискриминации и гарантируют миллионам русскоговорящих граждан Украины свободно использовать и учиться на родном языке", — заявила депутат Рады Наталия Королевская."В Раде все говорят по-русски", — сказал депутат Рады Вадим Рабинович.Волна нелюбви к русскому языку докатилась и до тех, кто давал клятву Гиппократа. Киевский стоматолог решила отказаться от лечения русскоязычных пациентов. Публикацию-то в соцсетях она уже удалила, однако Интернет все помнит. "Решила провести эксперимент. Буду делать вид, что не понимаю языка. Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", — сказала врач.Украинский язык подходит только для комедий, а мелодрамы снимать надо на русском, заявила продюсер одного из самых популярных каналов страны – "1+1". Говорила с точки зрения продаваемости кинопродуктов и получила шквал критики. В кабинете министров разглядели унижение украинского языка. А на телеканале прошли обыски в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Изъяты компьютеры. СБУ ищет звукозаписывающее устройство, которым якобы сделана скандальная запись, где Гончарук рассуждает, как бы объяснить президенту Зеленскому, почему курс укрепляется, а экономика страдает. Журналисты пишут заявление о препятствовании журналистской деятельности и называют случившееся сигналом тревоги для всех своих коллег.На красной ковровой дорожке президент Турции Эрдоган здоровается с почетным караулом на украинском языке. Ему отвечают известным со времен Степана Бандеры приветствием: "Слава Украине!" От его визита на Украине ждали, как всегда, денег — 36 миллионов долларов на военную помощь — и поддержки."Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав людей в Крыму и агрессивной политики России в регионе. Во всех этих вопросах нам очень важна поддержка Турции", — заявил Зеленский.Раз уж разговор пошел в духе антироссийской риторики, турецкий лидер раскритиковал действия России в Сирии, упомянув погибших в Идлибе сограждан. Эрдоган озвучил традиционное уже заявление о непризнании российского суверенитета над Крымом и недовольство положением крымских татар. В ответ из Москвы напомнили, что предложение турецкому президенту посетить Крым все еще остается в силе.Все важные события этой недели на Украине объединяет одна тема — на безоблачном украинском небе так и выглядывает туча русофобии.