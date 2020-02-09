Прощание с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге.

Прощание с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге.Народный артист скончался от послеоперационного осложнения в реанимации в возрасте 87 лет. Свои соболезнования вдове усопшего выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.Слонимский — один из крупнейших отечественных композиторов. Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки.