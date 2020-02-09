Московский Спартак продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.

Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.Андрей Ещенко пришел в "Спартак" летом 2016 года из московского "Динамо". Правый защитник помог красно-белым стать чемпионами в сезоне 2016-17 и выиграть Суперкубок России летом 2017. Ещенко сыграл за 22-кратных чемпионов страны 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.Ранее "Спартак" продлил контракт с еще одним ветераном – вратарем Артемом Ребровым. 35-лений голкипер также подписал договор сроком на один год.