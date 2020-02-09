Среди пассажиров, заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находится украинский гражданин, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Среди пассажиров, заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находится украинский гражданин, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, его слова приводит агентство УНН.Чиновник уточнил, что речь идет об одном из членов экипажа. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Других подробностей пока не приводится, хотя украинский МИД постоянно поддерживает связь с госпиталем, где размещен заразившийся украинский гражданин.В настоящее время лайнер Diamond Princess стоят на карантине у причала в японском порту Йокогама. Число заболевших на борту судна возросло до 70.Вспышка пневмонии неизвестного происхождения зафиксирована в китайском Ухане еще в прошлом году. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Его жертвами стали более 810 человек, заражены более 37 тысяч.