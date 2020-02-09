Письмо президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину показано в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1. Это верительная грамота нового посла США в РФ Джона Салливана.

Письмо президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Это верительная грамота нового посла США в РФ Джона Салливана.В документе, который наверняка хотел бы увидеть каждый интересующийся мировой политикой, сказано: Джон Джозеф Салливан, назначенный новым послом США в России, хорошо осведомлен о взаимных интересах наших двух стран и разделяет искреннее желание своего президента продвигать двусторонние отношения.Внизу — размашистая подпись американского президента, а также "наилучшие пожелания России и ее народу". Письмо подписано также госсекретарем США Майком Помпео. Дата — 20 декабря 2019 года. В начале февраля 2020 года новый посол пришел с этим письмом в Кремль.По-русски новый посол США не говорит. В Кремле его принимают со всеми почестями, хотя нюансы невозможно не заметить: глава госпротокола то ли не узнал, то ли сделал вид , что не знает Салливана. А золотые своды Александровского зала Кремля заставили Салливана прямо-таки раскачиваться от впечатлений.Как бы ни были сложны нынешние отношения, всем, по мнению Путина, важно понять, где сейчас оказался мир: у опасной черты. И потому особенно важна нормализация отношений."Для нас совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира", — говорит российский президент.Но от Вашингтона до сих пор нет ответа на призыв Путина к пяти странам-основательницам ООН собраться и детально обо всем поговорить."Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме. И я знаю, что президент Трамп приветствует возможность поговорить с президентом Путиным. Посмотрим, какой будет его реакция", — сказал новый посол США.