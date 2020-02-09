Исполнилось сто лет, как в Иркутске большевики без суда поспешно и трусливо расстреляли Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, который мог бы оказаться для нашей страны историческим шансом. Но расстрелян. Это тоже к вопросу о роли личности в отечественной истории.

Исполнилось сто лет, как в Иркутске большевики без суда поспешно и трусливо расстреляли Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, который мог бы оказаться для нашей страны историческим шансом. Но расстрелян. Это тоже к вопросу о роли личности в отечественной истории.7 февраля 1920 года на окраине Иркутска был расстрелян адмирал русского флота Александр Колчак. Перед казнью он отказался завязывать глаза, чтобы умереть с честью, как и подобает кадровому офицеру. Вместе с ним без суда был убит и премьер-министр омского правительства Виктор Пепеляев. После экзекуции их тела были сброшены в прорубь.Ровно через сто лет архив казненного адмирала был возвращен на родину. Его выкупили на аукционе во Франции частные меценаты по инициативе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына."Это абсолютно уникальный архив. Я приведу вам только один факт. С середины 20-х годов до середины 50-х соратники Колчака хранили его в тайне в городе По на юго-западе Франции в банковской ячейке. И только лишь в середине 50-х, когда стало ясно, что уже охоты за этим архивом не будет, он был передан сыну Колчака Ростиславу и далее хранился в семье. Любой архивист вам скажет, что такие архивы появляются крайне редко. На моей памяти это первый столь цельный, столь содержательный архив", — сказал Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына.Наибольший интерес для историков представляют никогда не публиковавшаяся личная переписка Колчака, а также дневник его супруги и ранее неизвестные документы по истории русского флота и Гражданской войны."В этом архиве документы совершенно уникальные. Наример, одно из многочисленных писем, которое еще будущий адмирал Колчак писал своей жене Софье Федоровне. 1915 год. С эсминца "Пограничник", которым он командовал. Он говорит о войне, которую ведет, об операциях, в которых он принимает участие, о людях, с которыми ему приходится сталкиваться, взаимодействовать, спорить. И это источник не только по истории семьи, но и источник по истории всей России и флота России в войне", — отметил Андрей Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья.До 1917 года Александр Васильевич Колчак был известен в России как ученый-океанограф и полярный исследователь. Его заслуги перед русской и мировой наукой были отмечены Константиновской медалью — высшей наградой Императорского русского географического общества. Именем Колчака был назван и один из островов в Таймырском заливе.Во время Русско-японской войны будущий адмирал добровольно перевелся из Академии наук в Порт-Артур, где участвовал в морских и сухопутных сражениях. Во время Первой мировой войны Колчак становится всемирно признанным экспертом по минному делу. Проведенные им операции на Балтике и в Черном море нанесли серьезный ущерб германскому флоту. В 42 года Александр Колчак был назначен командующим Черноморским флотом, став самым молодым флотоводцем в истории Первой мировой войны."Александр Васильевич Колчак был одним из лучших русских флотоводцев за всю историю России. Если бы Россия выиграла Первую мировую войну, то его имя стояло бы сейчас в одном ряду с именами Ушакова, Синявина, Нахимова, он пользовался бы славой одного из лучших сынов нашего Отечества", — считает Андрей Кручинин.В Советском Союзе о прошлых заслугах Колчака перед Россией говорить было не принято. Ленин считал его одним из самых опасных врагов советской власти. Во время Гражданской войны Временное всероссийское правительство в Омске предложило флотоводцу должность верховного правителя. Колчак согласился возглавить антибольшевистские силы в Сибири, хотя и не стремился к этому. Он писал: "Тяжек крест, принятый мною, и только во имя Родины можно нести его". Несмотря на первые военные успехи, одержать победу в братоубийственной войне ему было не суждено."На самом деле у него было очень мало шансов выиграть. Потому что Сибирь — это три четверти территории Российской империи, но только одна десятая часть населения. И поэтому с точки зрения военных ресурсов, с точки зрения военной науки был }только один шанс победить против 99 шансов проиграть", — пояснил Александр Петров, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья.Ранее неизвестные документы из архива Колчака позволяют по-новому взглянуть на его отношения с иностранными союзниками. Очевидно, что адмирал не питал никаких иллюзий по поводу лицемерной и двуличной политики западных держав в отношении России.Из письма Колчака российскому посланнику в Токио: "Я являюсь сторонником великого возрождения России и в силу этого не могу иметь никакой связи с политикой Соединенных Штатов, поддерживающей большевиков и развал России во имя демократических принципов".В одной из витрин представлен документ, проливающий свет на непростые отношения Колчака с союзниками. Это официальное письмо представителя английского командования жене Колчака. В нем говорится, что англичане готовы переправлять ее письма адмиралу, но с один условием: в них не должно содержаться ничего, компрометирующего политику союзников в отношении России. Жена Колчака такое согласие дала, но в конце расписки приписала: "Дружбой надо дорожить до конца".В конечном счете именно чехословацкие военные и генерал Жанен, нарушив собственные клятвы, передали Колчака в руки его врагов. По мнению многих исследователей, они пошли на эту подлость из-за того, что адмирал не позволил иностранцам завладеть золотым запасом Российской империи."Одной из причин, почему он оказался отрезанным от своих войск, было то, что он стремился сохранить золотой запас России, который находился в его распоряжении. Кроме того, он не мог и не хотел мириться с грабежами, которые позволяли себе союзные войска. И то, что он смог призвать их к порядку и заставить расстаться со значительной частью тех богатств, которые они вывозили из России, может быть, также стало одной из причин, по которой союзники — чешские и французские военачальники — Колчака фактически предали", — сказал Андрей Кручинин.Во время открытия экспозиции, посвященной архиву Колчака, Наталия Солженицына, президент Русского благотворительного фонда имени А. И. Солженицына, напомнила присутствующим слова великого русского историка Ключевского о том, что "история не учительница, а надзирательница, она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков"."Я думаю, что возвращение архива Колчака — это шаг к окончанию гражданской войны. Это шаг к преодолению рва, который был вырыт гражданской войной и который так трудно зарастает. Он было зарастает, но опять какие-то глыбы нас разбивают, опять этот ров углубляется. Колчак был настоящим патриотом России. Когда его обвиняют в жестокости, да, он безусловно был жесток, как и его противники. Гражданская война — это братоубийственная война, — подчеркнула Наталия Солженицына. — Это страшная вещь. Вот ее то мы и должны, наконец, закончить. Без этого Россия не станет сильной".