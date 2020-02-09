В воскресенье истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня.

В воскресенье истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня. Тайваньские ВВС для перехвата задействовали самолеты воздушной разведки и ПВО, как предписывают правила боевой готовности.Власти Тайваня заявили: такие полеты подрывают региональную безопасность и стабильность, а также ставят под угрозу мир и благосостояние всех стран региона, передает "Интерфакс".