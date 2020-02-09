Травмы получила 23-летняя девушка.

В центре Владимира два таксиста устроили ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Авария произошла в ночь с 8 на 9 февраля, около 2.30. Таксист, управляя иномаркой Toyota, двигался в сторону «Соборки» по Большой Московской улице. Он решил развернуться на повороте на улицу Гагарина. В него въехал двигающийся в попутном направлении таксист на Chevrolet.В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка второго автомобиля. Ее отправили на амбулаторное лечение.