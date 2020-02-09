Коллеги и друзья Сергея Слонимского выражают соболезнования по случаю его кончины. Они называют Слонимского выдающимся отечественным композитором, его произведения – настоящей классикой и отмечают, что музыкальный мир понес с его уходом тяжелейшую утрату.

Коллеги и друзья Сергея Слонимского выражают соболезнования по случаю его кончины. Городской комитет по культуре Санкт-Петербурга своей странице в соцсети "ВКонтакте" называет Слонимского выдающимся отечественным композитором, его произведения – настоящей классикой и отмечает, что музыкальный мир понес с его уходом тяжелейшую утрату.Ранее сообщалось, что композитор, пианист и музыковед Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Автор 34 симфоний, трех балетов и восьми опер по произведениям Шекспира, Булгакова и древнегреческим трагедиям, широкой публике Слонимский известен по музыке к спектаклям и популярным кинофильмам "Республика ШКИД" и "Интервенция", фантастической ленте "Таинственная стена".Коллега Слонимского, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев вспоминает, что без учета его мнения не решался ни один вопрос, связанный с филармонией. Он отмечает, что осознать всю тяжесть потери пока невозможно, однако наследие Слонимского "навсегда останется с нами", цитирует Васильева ТАСС.