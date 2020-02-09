Москва готова оказать немецкому следствию необходимое содействие в расследовании убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили, заявил глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Москва готова оказать немецкому следствию необходимое содействие в расследовании убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили, заявил глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее сообщалось, что в августе прошлого года в Берлине убит Зелимхан Хангошвили — чеченец, имеющий гражданство Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в него из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться, но был задержан полицией. Подозреваемый, который не признал вину и не стал давать показания, оказался гражданином России с паспортом на имя 49-летнего Вадима С. Некоторые издания, ссылаясь на собственные расследования, утверждают, что это вымышленное имя, а человек, который его получил, "сотрудничает с российскими спецслужбами".В публикациях уточнялось, что Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Его разыскивали за терроризм и четыре раза пытались убить. Впоследствии Хангошвили получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили и перебрался в Европу.Контакты по делу об убийстве Хангошвили между российскими и германскими спецслужбами начали осуществляться задолго до получения официальных запросов, цитирует Тяпкина РИА Новости. Однако позднее Германия выслала из страны двух сотрудников российского посольства, фактически возложив вину в организации убийства Хангошвили на российского гражданина.Президент России Владимир Путин отмечал, что Хангошвили находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.