Французская метеорологическая служба объявила оранжевый — предпоследний — уровень погодной опасности в 42 департаментах страны в связи с приближением шторма Кира. К концу дня ожидаются сильные ветра, ближайшей ночью на севере страны возможны подтопления прибрежных зон департаментов Сомма, Приморская Сена, Манш, Финистер, Морбиан и Атлантическая Луара.

Французская метеорологическая служба объявила "оранжевый" — предпоследний — уровень погодной опасности в 42 департаментах страны в связи с приближением шторма "Кира". К концу дня ожидаются сильные ветра, ближайшей ночью на севере страны возможны подтопления прибрежных зон департаментов Сомма, Приморская Сена, Манш, Финистер, Морбиан и Атлантическая Луара.Уже сейчас на северо-западе страны зафиксированы порывы ветра свыше 36 м/с. В парижском пригороде Орли ветер дует со скоростью 28 м/с. Однако пока в одноименном аэропорту изменений в графике вылетов и прилетов не сообщают. Известно лишь об отмене как минимум четырех вечерних вылетов в Лондон из аэропорта Руасси — Шарль де Голль.Предупреждение о погодной опасности действует до утра 10 февраля.На Корсике основной удар стихии ожидается в ночь с понедельника на вторник. Согласно прогнозам, на мысе Корсика в понедельник вечером ветер будет достигать 36-44 м/с, ночью порывы могут усилиться до 55 м/с.Власти просят жителей без необходимости не передвигаться по открытой местности и избегать скверов и парков. Ранее мэрия Парижа закрыла все зеленые зоны города для свободного посещения, Эйфелева башня также временно закрыта для туристов. Порт французского Кале прекратил паромное сообщение с британским Дувром из-за сильного ветра.