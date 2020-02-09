Главной темой встречи стала безопасность несовершеннолетних.

6 февраля 2020 года в городе Александрове на базе МБДОУ № 1 прошло совещание заведующих дошкольных образовательных учреждений района. Главной темой встречи стала безопасность несовершеннолетних.На территории Александровского района зафиксирован рост аварийности с участием несовершеннолетних. За 12 месяцев 2019 года зарегистри­ровано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, за аналогичный период 2018 года – 14. За первые две недели января текущего года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. На совещании были приведены примеры дорожно-транспортных происшествий с указанием обстоятельств получения травм детьми. Акцентировано внимание на необходимость более тщательной работы не только с детьми, но с родителями.Приятным моментом совещания стало награждение коллективов дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе «Зелёный огонек» на лучшую работу по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма и изуче­нию правил дорожного движения детьми. Районный этап конкурса проводился в период с ноября по декабрь 2019 года. Работы победителей заявлены на участие в областном конкурсе, итоги которого будут подведены в феврале-марте 2020 года.