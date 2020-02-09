Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Число заразившихся в этой стране уже перевалило за 37 тысяч, погибших уже свыше восьмисот человек, в их числе два иностранца.

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Число заразившихся в этой стране уже перевалило за 37 тысяч, погибших уже свыше восьмисот человек, в их числе два иностранца.Название вируса на английском языке — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала, передает РИА Новости.Ранее эта организация рекомендовала присвоить вирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год выявления заболевания, а буквы – сокращение от "новый тип коронавируса".Накануне на заседании ВОЗ в Женеве обсуждали проблему дезинформации, которая мешает бороться с распространением инфекции. Организация призывает прислушиваться к медикам и соблюдать необходимые защитные меры."Пока вирус распространяется, дезинформация только усложняет работу в системе здравоохранения. Это отвлекает внимание лиц, принимающих решения, и вызывает замешательство и страх у общественности. Получается, что ВОЗ должна бороться не только с вирусом, но и с различными сторонниками теории заговора. Они распространяют ложную информацию и подрывают наши старания по борьбе со вспышкой заболевания", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Из-за вирусной угрозы во многих странах сейчас повышенные меры безопасности. Некоторые туристические компании отказываются предоставлять свои услуги путешественникам и Китая.Британские власти спецбортом эвакуировали из Уханя свыше 200 свои подданных и граждан других государств. Примерно столько же человек доставил военный самолет в Сингапур.В Азии ситуация особенно тревожная: новый, уже 25-й случай заражения подтвердили в Южной Корее. По последним данным, 89 заболевших в Японии, 40 — в Сингапуре, 32 — в Таиланде. Всего коронавирус зафиксирован более чем в двадцати странах.