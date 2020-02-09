В полицейском участке Нью-Йорка в воскресенье, 9 февраля, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Ранения получил один сотрудник правоохранительных органов. Стрелок задержан, его имя не называется.

В полицейском участке Нью-Йорка в воскресенье, 9 февраля, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Ранения получил один сотрудник правоохранительных органов. Стрелок задержан, его имя не называется.ЧП произошло в полицейском участке в Бронксе. Мотивы нападавшего пока не известны.Правоохранители считают, что именно задержанный мужчина несколько раз выстрелил по полицейскому автомобилю в Бронксе накануне вечером. Тогда тоже был ранен один полицейский, пишет ТАСС.