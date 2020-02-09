В Ростовской области завершается строительство музейного комплекса Самбекские высоты. Он включает в себя гигантский выставочный зал, открытую экспозицию военной техники, ряд мемориальных объектов и многое другое.

В Ростовской области завершается строительство музейного комплекса "Самбекские высоты". Он включает в себя гигантский выставочный зал, открытую экспозицию военной техники, ряд мемориальных объектов и многое другое.Самбекские высоты под Таганрогом. Этот масштабный военно-исторический комплекс, площадью почти 140 тысяч квадратных метро, сейчас на финишной стадии строительства — позади больше 85 процентов работ."Мемориал славы на Самбекских высотах — первое, что открывается взору посетителей комплекса. Самый большой донской памятник в честь Великой Отечественной установили еще в 1980 году в дань памяти о героических сражениях по линии "Миус-фронта", — говорит Яна Габазова.Эстафету памяти центральный мемориал передает интерактивной площадке "Прорыв" под открытым небом. Окопы, укрепления, настоящая военная техника — все эти находки, сооружения и даже их расположение в точности, как в дни битвы на "Миус-фронте""Вот эти объекты тоже будут музефицированы, потому что здесь будут проводится в небольшом масштабе всевозможные квесты", — говорит директор народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" Галина Крупницкая.Во время квеста посетители на интерактивной площадке смогут побродить по окопам и даже залезть в танк. Кстати, здесь есть и немецкие модели, и советский Т-34. А совсем недавно поисковый отряд СКИФ нашел остатки танка Т-26. Восстановленный, он вскоре тоже обретет здесь свой дом."Те части, которых не доставало, собирали по крупицам, можно так сказать, по всей России. Ездили и в Старую Русу. Спасибо нашим коллегам поисковикам", — рассказывает командир поискового отряда "СКИФ" Игорь Дудченко.Бесценные экспонаты, переданные поисковиками и жителями региона, временно нашли пристанище в фондах таганрогского музея-заповедника."Очень много нам сегодня передают оружия. Вот орден Великой Отечественной войны, он принадлежал Бурунову — танкисту, который вступил в дуэль здесь, на территории Ростовской области, с немецко-фашистским танком", — рассказывает старший научный сотрудник Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Валентина Ратник.Помимо традиционной экспозиции гости увидят и интерактивную. Современные мультимедийные секции воссоздадут атмосферу военных лет и расскажут о боях на "Миус-фронте". Там Красная Армия потеряла больше 8 сотен тысяч бойцов.Побродить по лабораториям интерактивной реальности можно будет и в информационно-выставочном центре по соседству. На выходе гостей будет встречать каскад фонтанов, плавно перетекающий в Аллею памяти, где захоронены сотни павших в годы войны солдат.Идея создания комплекса стала поистине народной задачей."Ростовская область — одна из тех территорий, где фронт проходил 3 года, но мы не имеем ни одного государственного музея Великой Отечественной войны. И вот с тех пор мы стали выходить с инициативой — это ветераны ВОВ и поисковики", — говорит председатель ростовского регионального отделения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов.На то, чтобы воплотить идею в жизнь, ушло больше 6 лет и около 1,5 миллиардов рублей."Бизнес, неравнодушные люди, просто жители Ростовской области, в том числе и ветераны, внесли очень серьезный вклад в строительство этого комплекса — это порядка 600 миллионов рублей", — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.Свои двери музейный комплекс откроет в день 75-летия Великой Победы. Но и после преобразования здесь продолжатся. Неизменными останутся лишь воспоминания о героическом подвиге наших предков в далекие 40-е.