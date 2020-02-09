Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии в Иркутской области, унесшей три человеческие жизни. В ДТП погибли водитель и два пассажира, находившиеся в салоне седана, столкнувшегося со встречной фурой.

Авария с летальным исходом произошла утром в воскресенье, 9 февраля, на трассе в Черемховском районе Иркутской области.Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с фурой, двигавшейся в противоположном направлении. Легковушка оказалась смята, а у большегруза загорелась кабина.Как сообщают СМИ, в результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира Toyota.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.