В столице Южной Кореи Сеуле завершились представительные соревнования по фигурному катанию Турнир четырех континентов. В соревнованиях мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии.

В столице Южной Кореи Сеуле завершились представительные соревнования по фигурному катанию "Турнир четырех континентов". В соревнованиях мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии.В короткой программе Юдзуру набрал 111,82 балла, обновив собственный мировой рекорд. Произвольную программу японца судьи оценили в 187,60 балла, что принесло в сумме 299,42 балла.На втором месте американец Джейсон Браун (274,82). Третьим стал еще японец Юма Кагияма (270,61).