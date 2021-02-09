Дом Столетовых - объект культурного наследия федерального значения.

Во Владимире завершились большие реставрационные работы в Доме-музее братьев Столетовых. Единственном в России. Но пока он будет закрыт для посетителей.Дом Столетовых - объект культурного наследия федерального значения. Это одно из первых владимирских зданий, построенных по регулярному плану города 1781 года, прадедом знаменитых Николая и Александра Столетовых. Уникальный мемориальный музей давно нуждался в серьёзных реставрационных работах. Они начались в ноябре 2019-ого года, и вот, наконец, дом освободился от лесов. Он отреставрирован полностью на средства Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В историческом доме поменяли перекрытия и систему отопления, отреставрировали кровлю и дымники, фасад. А вот какие работы проведены внутри? Об этом "Вестям" рассказала Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Подрядчиком стала "Владимирреставрация". Она же выполнила и сам проект. Реставрация обошлась в сумму чуть менее 8 миллионов рублей. Впереди - восстановление экспозиции. Будут задействованы и мультимедийные технологии, но главная идея останется прежней. Какой её и видела создательница музея - Лия Романовна Горелик, для которой Дом-музей братьев Столетовых стал делом всей жизни. Напомним, музей был открыт 28 мая 1976 года. Когда экспонаты вернутся в родные стены? И в какой стадии реставрация мебели из знаменитого дома? Заглянем в суздальские мастерские вместе с Марией Платанюк. Репортаж о Доме Столетовых - в нашем выпуске в 14.30.